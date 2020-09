Zingaretti “Vittoria di squadra | si apre la stagione delle riforme”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamo i vincitori. Non amo l'io anche quando vinco. Si vince solo se c'è unae ora dobbiamo continuare così”. Così Nicola, segretario del Pd su Rai Radio1 al Giornale radio8.00.Un commento anche su possibili rimpianti dalle mancate alleanze in tutti i territori. “Un pò sì. Non ovunque ci si è riusciti e un pò questo lo abbiamo pagato perchè la destra invece era unita ovunque”.Alla domanda: “Recovery fund, Mes, lavoro, scuola: sono le priorità che ha indicato al Governo. Non chiede un rimpasto ma forse vuole dettare l'agenda” il Segretario del Pd ha risposto: “Questa è un'agenda che il governo si è dato. E' stata ladi governo che ha vinto ...