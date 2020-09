Zingaretti: “Ora la legge elettorale e il nuovo decreto sicurezza. Speranza presenti piano per la sanità finanziato con i prestiti del Mes” (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il referendum e le elezioni regionali “crediamo che vada aperta una fase nuova e all’insegna del fare e della concretezza“. Rafforzato dalle vittorie in Toscana e Puglia e dal successo del Sì per cui ha fatto campagna -“siamo molto soddisfatti dei dati che confermano la forza espansiva del centrosinistra e, dentro, la forza centrale e decisiva del Pd” – il segretario del Pd Nicola Zingaretti elenca i primi punti della “nuova agenda di governo”. Che deve comprendere, dice in conferenza stampa al Nazareno, “un grande cantiere, con un patto per le riforme“. Ma per il leader dem questo è anche il momento di spingere perché l’esecutivo chieda il prestito pandemico del Mes per riformare la sanità. “Sul superamento del bicameralismo paritario abbiamo pronto un testo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Dopo il referendum e le elezioni regionali “crediamo che vada aperta una fase nuova e all’insegna del fare e della concretezza“. Rafforzato dalle vittorie in Toscana e Puglia e dal successo del Sì per cui ha fatto campagna -“siamo molto soddisfatti dei dati che confermano la forza espansiva del centrosinistra e, dentro, la forza centrale e decisiva del Pd” – il segretario del Pd Nicolaelenca i primi punti della “nuova agenda di governo”. Che deve comprendere, dice in conferenza stampa al Nazareno, “un grande cantiere, con un patto per le riforme“. Ma per il leader dem questo è anche il momento di spingere perché l’esecutivo chieda il prestito pandemico del Mes per riformare la sanità. “Sul superamento del bicameralismo paritario abbiamo pronto un testo di ...

