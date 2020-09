Zaia dopo il trionfo: «Eravamo quattro sfigati che venivano derisi. Poi ci siamo evoluti» – Il video (Di martedì 22 settembre 2020) Luca Zaia, il governatore più votato degli ultimi 25 anni, resta umile. E dopo l’ultimo trionfo alle Regionali in Veneto con il 77% delle preferenze, ricorda in conferenza stampa i tempi in cui ha iniziato a militare nella Lega: «Dovevi pregare le persone perché si candidassero. Eravamo veramente quattro sfigati che andavano in giro con il volantino e venivano derisi». Poi, però, qualcosa è cambiato: «Penso che c’è un’evoluzione naturale… sono passati tanti anni e ce ne saranno ancora». Ma il segreto, a ben guardare, non starebbe tanto nell’evoluzione: «Finché si mantiene l’identità resta il consenso», conclude infatti il ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Luca, il governatore più votato degli ultimi 25 anni, resta umile. El’ultimoalle Regionali in Veneto con il 77% delle preferenze, ricorda in conferenza stampa i tempi in cui ha iniziato a militare nella Lega: «Dovevi pregare le persone perché si candidassero.veramenteche andavano in giro con il volantino e». Poi, però, qualcosa è cambiato: «Penso che c’è un’evoluzione naturale… sono passati tanti anni e ce ne saranno ancora». Ma il segreto, a ben guardare, non starebbe tanto nell’evoluzione: «Finché si mantiene l’identità resta il consenso», conclude infatti il ...

