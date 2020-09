Zagaria torna in carcere a Milano. Il boss della camorra, scarcerato per l’emergenza Covid, era l’ultimo 41bis ancora ai domiciliari (Di martedì 22 settembre 2020) Il boss della camorra, Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi, Michele, è tornato da questa mattina nel carcere di Opera a Milano. Zagaria era stato scarcerato ad aprile dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede. Il boss del Casalesi, che è da tempo malato, era stato posto ai domiciliari in casa di un familiare, a Brescia, per motivi legati all’emergenza Coronavirus e in quanto l’ospedale di Sassari non era più in grado di prestargli le cure necessarie. Lo stesso tribunale di sorveglianza di Sassari aveva disposto che la detenzione ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 settembre 2020) Il, Pasquale, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi, Michele, èto da questa mattina neldi Opera aera statoad aprile dal giudice di sorveglianza di Sassari, lo stesso che ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale contro il decreto Bonafede. Ildel Casalesi, che è da tempo malato, era stato posto aiin casa di un familiare, a Brescia, per motivi legati all’emergenza Coronavirus e in quanto l’ospedale di Sassari non era più in grado di prestargli le cure necessarie. Lo stesso tribunale di sorveglianza di Sassari aveva disposto che la detenzione ...

