“Youth” di Paolo Sorrentino | quando la scrittura si impone

(Di martedì 22 settembre 2020) Lo Schatzalp Hotel, Davos, Svizzera, location del film e già ispirazione per “La montagna incantata” di Thomas Mann – Photo Credits: web Sei anni favinceva l’Oscar al miglior film straniero con La grande bellezza. L’anno dopo usciva, carico di grandi aspettative, Youth – La giovinezza. Qui Michael Caine e Harvey Keitel, attorniati da un cast internazionale, sono due anziani amici di lunga data che si ritrovano sulle Alpi svizzere, in un Grand Budapest Hotel un po’ sbiadito, per trascorrere le vacanze estive. Tra cure termali e passeggiate tra i pascoli, i due cercano di trovare un senso all’avanzare degli anni. Uno, celebre musicista, perdendosi nel passato e analizzando i suoi lasciti, al punto da voler rifiutare la direzione di un concerto per la regina Elisabetta II. ...