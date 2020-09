Xbox e l' achievement speciale da 1000G donato al boss di Bethesda

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 settembre 2020) Ormai è la notizia della settimana: Microsoft ha acquistato Zenimax, la società madre die ha annunciato il tutto nella giornata di ieri. Tra festeggiamenti, interviste, dichiarazioni e comunicati stampa, Todd Howard ha avuto anche il tempo di condividere un particolare aneddoto che coinvolge undidache nessuno potrà mai avere.Howard ha condiviso questo ricordo in un post sul blog, dove ha parlato della sua carriera a, la sua base operativa da quando è entrato nella scena dei videogiochi. Ha elogiato Microsoft, definendo la società come il partner più importante di, a partire da Morrowind, che è finito per essere uno dei giochipiù venduti di tutti i tempi. ...