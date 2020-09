WhatsApp prepara novità; in arrivo foto | video e GIF a tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020)continua a sperimentare nuove funzioni. Questa volta le novità inriguarderanno i contenuti multimediali. A scoprirle, come sempre, sono stati i colleghi di WABetaInfo, sito specializzato nello scoprire in anteprima le funzioni nascoste nelle versioni beta dell’app che fa capo a Facebook. Secondo la fonte, la popolare app di messaggistica istantanea sta sperimentando la possibilità di introdurree GIF a, a cui cioè si avrà accesso solo per unlimitato. Le prove di questa nuova funzione sono state scovate nella versione beta di Android 2.20.201.1 e va estendere quella dei messaggi che si autodistruggono. Come potete vedere dagli screenshot presenti all’interno dell’articolo, per inviare una ...