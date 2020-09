Welfare aziendale, con il covid ha fatto un salto di qualità (Di martedì 22 settembre 2020) L’emergenza covid ha impresso un salto di qualità al Welfare aziendale: per la prima volta le imprese attive superano il 50%, il 79% ha confermato le iniziative di Welfare in corso e il 28% ne ha introdotte di nuove o potenziato quelle esistenti. È quanto emerge dalla quinta edizione del Welfare Index PMI, promosso da Generali Italia. col/abr/red Welfare aziendale, con il covid ha fatto un salto di qualità su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) L’emergenzaha impresso undi qualità al: per la prima volta le imprese attive superano il 50%, il 79% ha confermato le iniziative diin corso e il 28% ne ha introdotte di nuove o potenziato quelle esistenti. È quanto emerge dalla quinta edizione delIndex PMI, promosso da Generali Italia. col/abr/red, con ilhaundi qualità su Il Corriere della Città.

GeneraliItalia : Scopri #WelfareIndexPMI, l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle PMI! ?? Segui il live streaming… - franzrusso : Le imprese italiane hanno compreso il valore del #welfare aziendale, come leva #PerLaRipresaSostenibile. Conosciamo… - franzrusso : Le #PMI italiane sono il cuore pulsante del nostro paese, un patrimonio da difendere per il ruolo economico e, come… - MilaniAnnalisa : Tre evidenze post-lockdown: 1?? Le imprese punto di riferimento per la comunità. 2?? Il #welfareaziendale è uscito… - romi_andrio : RT @nordesteconomia: Generali, con il coronavirus cresce il welfare aziendale: attivo nella metà delle aziende - Nord Est Economia https:/… -