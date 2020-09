Waraku – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 settembre 2020)Via Prenestina, 321 A – 00177Tel. 06/21702358 Sito Internet: www..webs.com Tipologia: giapponese Prezzi: gyoza 4,50/6€, ramen classici 12€, ramen speciali 13/16€ Giorno di chiusura: Lunedì, Martedì a pranzo OFFERTAIl ramen di certo la fa da padrone nel menù di, ristorante giapponese che per scelta non offre né sushi né sashimi ma una serie di piatti tradizionali della cucina nipponica tutti da scoprire. Tra le innumerevoli alternative di questa corposa zuppa, ne abbiamo provata una d’ispirazione Thai, su base di “tom yum kung” con pesto di gamberi e peperoncino, davvero equilibrata e con le note dolci del cocco e quelle fresche del lemon grass. Da non perdere pure i gyoza, anche questi proposti ...