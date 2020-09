Voto Venezia: Brugnaro, 'si conferma strada a guida civica, voti lo confermano' (Di martedì 22 settembre 2020) Venezia, 22 set. (Adnkronos) - A Venezia "si conferma una strada a guida civica". Lo afferma il sindaco Luigi Brugnaro, confermato alla guida del capoluogo in conferenza stampa. "Non ho tessere di partito e non le prendo", sottolinea ancora. "I cittadini - aggiunge - hanno scelto una continuità, hanno scelto la lista civica e i voti confermano questo: la nostra proposta è a favore azione immediata per migliorare la nostra città". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020), 22 set. (Adnkronos) - A"siuna". Lo afferma il sindaco Luigito alladel capoluogo in conferenza stampa. "Non ho tessere di partito e non le prendo", sottolinea ancora. "I cittadini - aggiunge - hanno scelto una continuità, hanno scelto la listae ino questo: la nostra proposta è a favore azione immediata per migliorare la nostra città".

comunevenezia : ?? #ElezioniAmministrative2020 #Aggiornamenti ?? In corso lo spoglio dei voti: 201 sezioni scrutinate su 257 ? Tutt… - super_indignata : RT @AlviseAndolina: Mappa del voto per le comunali a Venezia. Can del porco mestrini de merda. - LunaMoltedo : RT @ytali_: Il #Referendum nel Comune di #Venezia: le mappe interattive che raccontano i risultati del voto. @MarcoMichieli - zazoomblog : Voto Venezia: Brugnaro ora è più forte fucsia primo partito con 33% - #Venezia: #Brugnaro #è - LLLloyd1 : RT @comunevenezia: ?? #ElezioniAmministrative2020 #Aggiornamenti ?? In corso lo spoglio dei voti: 201 sezioni scrutinate su 257 ? Tutti i #… -