Voto Venezia: Brugnaro, 'civismo chiave per riportare centrodestra a Governo' (Di martedì 22 settembre 2020) Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Suggestione 'nazionale' per Luigi Brugnaro, mentre festeggia la riconferma a sindaco di Venezia, per il secondo mandato, senza bisogno del ballottaggio. Parlando alla stampa e ai cittadini nella sede del comitato, salutato da costanti ovazioni e applausi dei suoi fedelissimi, parla della sua lista civica come di una "chiave per riportare il centrodestra al Governo a livello nazionale". I numeri a Venezia, dove la sua lista 'fucsia' ha preso oltre il 30% delle preferenze, "testimoniano che si vuole andare da un'altra parte, se poi questo sarà un esempio a livello nazionale lo vedremo nel tempo... Se saremo in grado di essere bravi forse a livello nazionale potrebbe essere il modo trasversale, civico ... Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020)Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Suggestione 'nazionale' per Luigi, mentre festeggia la riconferma a sindaco di, per il secondo mandato, senza bisogno del ballottaggio. Parlando alla stampa e ai cittadini nella sede del comitato, salutato da costanti ovazioni e applausi dei suoi fedelissimi, parla della sua lista civica come di una "perilala livello nazionale". I numeri a, dove la sua lista 'fucsia' ha preso oltre il 30% delle preferenze, "testimoniano che si vuole andare da un'altra parte, se poi questo sarà un esempio a livello nazionale lo vedremo nel tempo... Se saremo in grado di essere bravi forse a livello nazionale potrebbe essere il modo trasversale, civico ...

comunevenezia : ?? #ElezioniAmministrative2020 #Aggiornamenti ?? In corso lo spoglio dei voti: 201 sezioni scrutinate su 257 ? Tutt… - you_trend : ?? Le mappe della distribuzione del voto in #Veneto lasciano poco campo alle interpretazioni. Lorenzoni riesce a arg… - TV7Benevento : Voto Venezia: Brugnaro, 'si conferma strada a guida civica, voti lo confermano'... - TV7Benevento : Voto Venezia: Brugnaro, 'civismo chiave per riportare centrodestra a Governo'... - super_indignata : RT @AlviseAndolina: Mappa del voto per le comunali a Venezia. Can del porco mestrini de merda. -