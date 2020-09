Voto Venezia: Baretta, 'faremo opposizione rigorosa, apporto Zaia determinante' (Di martedì 22 settembre 2020) Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - "I problemi che Venezia dovrà affrontare sono numerosi e molto impegnativi e ci sarà bisogno di una visione di città dal respiro più ampio rispetto a quella praticata fino ad oggi. Auguro quindi al sindaco eletto un buon lavoro". Commenta così, a spoglio ancora in corso, i risultati delle elezioni amministrative Veneziane il candidato sindaco Pier Paolo Baretta. "L'apporto dei voti di Zaia - aggiunge Baretta - che ieri ha raccolto un ampio consenso in Comune con la propria lista, è stato determinante sia per il risultato complessivo sia per quello della lista del Sindaco. Nonostante ciò, non c'è stato il plebiscito annunciato e l'articolazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020)Mestre, 22 set. (Adnkronos) - "I problemi chedovrà affrontare sono numerosi e molto impegnativi e ci sarà bisogno di una visione di città dal respiro più ampio rispetto a quella praticata fino ad oggi. Auguro quindi al sindaco eletto un buon lavoro". Commenta così, a spoglio ancora in corso, i risultati delle elezioni amministrativene il candidato sindaco Pier Paolo. "L'dei voti di- aggiunge- che ieri ha raccolto un ampio consenso in Comune con la propria lista, è statosia per il risultato complessivo sia per quello della lista del Sindaco. Nonostante ciò, non c'è stato il plebiscito annunciato e l'articolazione del ...

