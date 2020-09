Voto Veneto: Zaia, 'non ho mire nazionali, non confondere regionali con politiche' (Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - "Cosa farò da grande? La vita è lunga, l'uomo la rende breve. Non ho mire nazionali, non è nelle mie corde, è un Voto dei veneti per il Veneto". Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, in conferenza stampa. E ancora: "Io non paragonerei i risultati delle elezioni amministrative con la nazionali" e poi, "bisogna avere questa abilità, a ogni turbolenza in volo non puoi chiedere al pilota di atterrare. I cittadini apprezzano il ruolo degli amministratori". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - "Cosa farò da grande? La vita è lunga, l'uomo la rende breve. Non ho, non è nelle mie corde, è undei veneti per il". Lo afferma il governatore delLuca, in conferenza stampa. E ancora: "Io non paragonerei i risultati delle elezioni amministrative con la" e poi, "bisogna avere questa abilità, a ogni turbolenza in volo non puoi chiedere al pilota di atterrare. I cittadini apprezzano il ruolo degli amministratori".

