**Voto Veneto: politologo Feltrin, 'Zaia leader nazionale se coltiva consenso fuori regione'** (2) (Di martedì 22 settembre 2020) (Adnkronos) - Un altro aspetto centrale dell' "eccezione veneta", secondo il politologo, "è la concentrazione assoluta sull'area Lega". Le percentuali raggiunte dalla Lega in Veneto, considerando anche i candidati tutti leghisti della lista Zaia, "non si trovano da nessuna parte d'Italia e no le ha mai avute nemmeno la Dc. Questo fa parte della differenza del Veneto rispetto al resto d'Italia". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) (Adnkronos) - Un altro aspetto centrale dell' "eccezione veneta", secondo il, "è la concentrazione assoluta sull'area Lega". Le percentuali raggiunte dalla Lega in, considerando anche i candidati tutti leghisti della lista, "non si trovano da nessuna parte d'Italia e no le ha mai avute nemmeno la Dc. Questo fa parte della differenza delrispetto al resto d'Italia".

riotta : Dove centrodestra si presenta con volto moderato e non populista urlante @GiovanniToti #Liguria @zaiapresidente… - gennaromigliore : Campania, Toscana, Liguria, Veneto, Marche e Puglia. De Luca, Giani, Massardo, Sbrollini, Mangialardi e Scalfarotto… - lucianonobili : Sono felice di essere stato al fianco della mia amica @DaniSbrollini che in #Veneto ha condotto una campagna a viso… - TV7Benevento : **Voto Veneto: politologo Feltrin, 'Zaia leader nazionale se coltiva consenso fuori regione'** (2)... - gabrielemazzar1 : RT @antonio_bordin: Quelli che interpretano quello del #Veneto come “voto moderato” non capiscono una beata minchia. Il #Veneto ne ha le pa… -