**Voto Veneto: a Vo' Euganeo Zaia sfiora l'85%** (Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - A Vo', il piccolo paese della provincia di Padova dove scoppiò uno dei primi focolai di Covid-19, il trionfo di Luca Zaia è ancora più netto. Il governatore, che in Veneto è riconfermato per il terzo mandato con il 76% dei voti, qui ha preso l'84,4%, a scrutinio chiuso. Su circa 3mila elettori l'affluenza è stata del 60,2% e 1.534 voti sono andati al 'doge', 671 alla sua lista, il 43,6%. A Vo' ci furono i primi due morti per Sars-Cov-2 in Italia e, dopo lo shock, la cittadina è diventata il simbolo della strategia veneta per contrastare l'emergenza. Nel paese sono stati fatti i primi tamponi a tappeto sui residenti, che hanno permesso di arginare i contagi e sono diventati uno studio, pubblicato anche su Nature. Non c'è solo Vo' a confermare il consenso assoluto per il ...

