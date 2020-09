Volley maschile, Piacenza esonera l’allenatore Gardini (Di martedì 22 settembre 2020) “Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che Andrea Gardini non è più l’allenatore della prima squadra“. Lo scrive la società piacentina in una nota, annunciando l’esonero di Andrea Gardini a pochi giorni dalla prima partita della Superlega 2020/2021. “La Società desidera ringraziare Andrea Gardini per l’attività svolta in questi mesi e gli augura le migliori fortune personali e professionali” ha aggiunto nel comunicato ufficiale Piacenza. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) “Gas Sales Bluenergycomunica che Andreanon è più l’allenatore della prima squadra“. Lo scrive la società piacentina in una nota, annunciando l’esonero di Andreaa pochi giorni dalla prima partita della Superlega 2020/2021. “La Società desidera ringraziare Andreaper l’attività svolta in questi mesi e gli augura le migliori fortune personali e professionali” ha aggiunto nel comunicato ufficiale

sportface2016 : #volley #Piacenza annuncia l'esonero di coach #Gardini a pochi giorni dalla prima di #Superlega - CarlottaRossi11 : Pallavolo Champions maschile - Parte in casa il cammino di Trentino Volley: solo mini abbonamenti per le tre sfide… - iVolleymagazine : Pallavolo Champions maschile - Parte in casa il cammino di Trentino Volley: solo mini abbonamenti per le tre sfide… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: La finale di #Supercoppa maschile sarà Civitanova-Perugia. #volleysportmediaset - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: La finale di #Supercoppa maschile sarà Civitanova-Perugia. #volleysportmediaset -