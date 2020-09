Volley, Champions League 2020/2021: Scandicci batte l’Obrenovac e va al secondo turno (Di martedì 22 settembre 2020) Nessun problema per la Savino Del Bene Scandicci contro il Tent Obrenovac nel primo turno della CEV Champions League 2020/2021. Sul campo di casa del PalaRiadoli, le ragazze di Massimo Barbolini hanno liquidato le serbe con un secco 3-0 (25-14, 25-21, 25-17). Le serbe sono riuscite a tenere testa alla formazione solo nella fase iniziale dei set, tentando la rimonta impossibile nel secondo, senza però avere successo. Scandicci passa così al secondo turno della competizione, a cui accedono anche altre tre squadre femminili che hanno vinto a tavolino per via delle restrizioni anti-Covid che hanno impedito alle avversarie di scendere in campo. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Nessun problema per la Savino Del Benecontro il Tent Obrenovac nel primodella CEV. Sul campo di casa del PalaRiadoli, le ragazze di Massimo Barbolini hanno liquidato le serbe con un secco 3-0 (25-14, 25-21, 25-17). Le serbe sono riuscite a tenere testa alla formazione solo nella fase iniziale dei set, tentando la rimonta impossibile nel, senza però avere successo.passa così aldella competizione, a cui accedono anche altre tre squadre femminili che hanno vinto a tavolino per via delle restrizioni anti-Covid che hanno impedito alle avversarie di scendere in campo.

Oggi inizia la stagione della Savino del Bene Scandicci nella Champions League di volley. Il turno preliminare mette di fronte la squadra di Barbolini al Tent Obrenovac in programma alle ore 18.00 sul ...

