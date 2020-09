Volley, Champions League 2020/2021 nel segno del Covid: match vinti a tavolino e passaggio del turno (Di martedì 22 settembre 2020) La CEV Champions League 2020/2021 è iniziata nel segno del Covid-19. A causa delle nuove restrizioni anti-contagio decise dai Governi di diversi Paesi, diverse squadre si sono viste costrette a dare forfait, perdendo a tavolino e regalando di fatto l’accesso al secondo turno agli avversari. Per quanto riguarda le partite di martedì 22 settembre, le israeliane del Hapoel Kfar Saba hanno dovuto rinunciare alla partita casalinga contro l’LKS Commercecon Lodz, che accede così al secondo turno. Stessa situazione per le croate del Mladost Zagreb, che avrebbero dovuto giocare contro il Calcit Volley Kamnik, anch’esso al secondo turno. Il team bielorusso dello Minchanka ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) La CEVè iniziata neldel-19. A causa delle nuove restrizioni anti-contagio decise dai Governi di diversi Paesi, diverse squadre si sono viste costrette a dare forfait, perdendo ae regalando di fatto l’accesso al secondoagli avversari. Per quanto riguarda le partite di martedì 22 settembre, le israeliane del Hapoel Kfar Saba hanno dovuto rinunciare alla partita casalinga contro l’LKS Commercecon Lodz, che accede così al secondo. Stessa situazione per le croate del Mladost Zagreb, che avrebbero dovuto giocare contro il CalcitKamnik, anch’esso al secondo. Il team bielorusso dello Minchanka ...

Oggi inizia la stagione della Savino del Bene Scandicci nella Champions League di volley. Il turno preliminare mette di fronte la squadra di Barbolini al Tent Obrenovac in programma alle ore 18.00 sul ...

