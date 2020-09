Virtus Basket Pomezia: via alla nuova stagione (Di martedì 22 settembre 2020) La Virtus Pomezia Basket apre la nuova stagione sportiva con tante importanti novità, fra cui il completo restyling del pala Margherita Hack di via Singen, casa della VPB e del Basket Pometino, a cui si è cercato di dare l’aspetto delle High School Americane. “Sono stati mesi di duro lavoro” ci racconta Mario Lemme, Vice Presidente della VPB, “mesi caratterizzati dalla oggettiva difficoltà di ripartire con gli allenamenti subito dopo il lockdown, a fine maggio, per consentire a tutti i nostri atleti di riprendere ad allenarsi dopo un periodo di forzato riposo ma con tutte le dovute accortezze per contenere i rischi di contagio. Questo è stato possibile solo grazie all’impegno costante di tutto lo Staff ma anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Laapre lasportiva con tante importanti novità, fra cui il completo restyling del pala Margherita Hack di via Singen, casa della VPB e delPometino, a cui si è cercato di dare l’aspetto delle High School Americane. “Sono stati mesi di duro lavoro” ci racconta Mario Lemme, Vice Presidente della VPB, “mesi caratterizzati doggettiva difficoltà di ripartire con gli allenamenti subito dopo il lockdown, a fine maggio, per consentire a tutti i nostri atleti di riprendere ad allenarsi dopo un periodo di forzato riposo ma con tutte le dovute accortezze per contenere i rischi di contagio. Questo è stato possibile solo grazie all’impegno costante di tutto lo Staff ma anche ...

