Violentissimo temporale pomeridiano sulle Murge | grandine e pioggia | crollato un muro ad Altamura FOTO E VIDEO

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 22 settembre 2020) Unvicino a una scalinata ètra via Golgota e via Ricovero ad, in provincia di Bari, a causa del fortissimoaccompagnato da una forte grandinata e raffiche di vento, che ha colpito la città per almeno un’oretta. Due auto sono state coinvolte dal crollo scivolando e mettendosi in bilico sui massi del muretto accanto alla scalinata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si hanno notizie di feriti. (Guarda lenella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo). Il maltempo, come conferma la sala operativa della protezione civile, ha interessato anche il capoluogo e soprattutto l’entroterra barese. Una vera e propria bomba d’acqua, con fulmini, tuoni e. In particolare ad ...