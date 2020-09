Vince il sì al referendum La Toscana resta al centrosinistra | centrodestra espugna marche

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 settembre 2020) Netta vittoria del sì al(quasi al 70%) e un pareggio 3-3 nelle regionali, in attesa della Val d'Aosta. E' il quadro che emerge oggi dalle urne, in attesa dello spoglio per le comunali. Alle regionali, ilmantiere il Veneto con un vero e proprio plebiscito per il leghista Luca Zaia che supera il 75% contro il 15,6% di Arturo Lorenzoni. Confermato anche Giovanni Toti in Liguria con circa il 55% contro il 38% di Ferruccio Sansa, candidato di Pd e M5s, la novità per la coalizione viene dalledove il candidato di Fdi Francesco Acquaroli supera il 50% contro il 35,7% di Maurizio Mangialardi, conquistando una delle ultime regioni rosse. Resiste alla "spallata", invece, ladove il Dem Eugenio Gianiattestandosi intorno al 49% contro il 40% della ...