VIDEO | Libia, il deputato pescatore che difende i colleghi nelle mani di Haftar (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Pescatori con l’incubo del carcere il Libia. Manifestano a Montecitorio i familiari dei 18 uomini fermati il primo settembre dalle forze del generale Khalifa Haftar. Con loro c’e’ Lorenzo Viviani, onorevole della Lega e pescatore, come ricorda il ‘facciario’ di Montecitorio, l’archivio che conserva i profili dei deputati, in cui e’ scritto “biologo, comandante di peschereccio, pescatore professionista”. Leggi su dire (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA – Pescatori con l’incubo del carcere il Libia. Manifestano a Montecitorio i familiari dei 18 uomini fermati il primo settembre dalle forze del generale Khalifa Haftar. Con loro c’e’ Lorenzo Viviani, onorevole della Lega e pescatore, come ricorda il ‘facciario’ di Montecitorio, l’archivio che conserva i profili dei deputati, in cui e’ scritto “biologo, comandante di peschereccio, pescatore professionista”.

Non c'è pace per Lampedusa. E' di nuovo emergenza migranti nella piccola isola siciliana. L'hotspot è nuovamente stracolmo di migranti ed ha raggiunto il numero di oltre mille clandestini a fronte di ...

chiediamo al professor Busahmein di non ritardare la partecipazione ad alcun dialogo o incontro sulla questione libica", affermano gli esponenti del gruppo libico in una video dichiarazione. Gli ...

