Vidal: “Grazie Inter per aver creduto in me” (Di martedì 22 settembre 2020) "Oggi inizio con grande entusiasmo una nuova tappa nella mia carriera. Grazie Inter per aver creduto in me, ai miei nuovi compagni e a tutto il club per il caloroso benvenuto. Spero di poter vincere molte cose insieme. Forza Inter". E' il messaggio di Arturo Vidal, da oggi ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce a titolo definitivo dal Barcellona da cui arriva gratis: l'esborso massimo di un milione di euro è legato al raggiungimento di traguardi del giocatore e di squadra. Vidal ha firmato un contratto biennale da 12 milioni di euro netti complessivi. Ha già incontrato Conte e i nuovi compagni: lunedì, dopo le visite mediche al Coni e all'Humanitas, il giocatore ha fatto un blitz ad Appiano Gentile. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 22 settembre 2020) "Oggi inizio con grande entusiasmo una nuova tappa nella mia carriera. Grazieperin me, ai miei nuovi compagni e a tutto il club per il caloroso benvenuto. Spero di poter vincere molte cose insieme. Forza". E' il messaggio di Arturo, da oggi ufficialmente un giocatore dell'. Il centrocampista cileno si trasferisce a titolo definitivo dal Barcellona da cui arriva gratis: l'esborso massimo di un milione di euro è legato al raggiungimento di traguardi del giocatore e di squadra.ha firmato un contratto biennale da 12 milioni di euro netti complessivi. Ha già incontrato Conte e i nuovi compagni: lunedì, dopo le visite mediche al Coni e all'Humanitas, il giocatore ha fatto un blitz ad Appiano Gentile.

FabrizioRomano : @grigiestanze @90ordnasselA grazie! Quando sarà tutto pronto per l’arrivo in Italia lo diremo, al momento manca anc… - mnemocs : RT @BombeDiVlad: ??? 'Spero di vincere tanto con questa maglia' ??? Le prime parole di Arturo #Vidal ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Inter htt… - BombeDiVlad : ??? 'Spero di vincere tanto con questa maglia' ??? Le prime parole di Arturo #Vidal ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - andreinter9 : @Inter ho bisogno di una foto di #Vidal e #Nainggolan insieme in allenamento il prima possibile, grazie - Pasquale8815 : RT @vivianobagnardi: Conte durante un orgasmo grazie alla vicinanza di #vidal ???? -