Vi spieghiamo perché il centrodestra ha perso nella “rossa” Toscana

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set – Laresta “rossa”, esattamente come l’Emilia-Romagna. Il, Salvini in primis, hala seconda scommessa e il Pd può festeggiare, ha conservato un altro traballante fortino. Tutto questo significa che non ci sarà nessuno scossone nel governo post elezioni regionali, già di per sé chimerico ma potenzialmente generabile soltanto da una sconfitta della sinistra proprio in questa regione. Le altre, parliamoci chiaro, non erano e non saranno così dirimenti. Per due sostanziali motivi: sono meno essenziali per gli equilibri politici nazionali (è il caso delle Marche), sono da sempre combattute (si veda Puglia e Campania). Fin qui il succinto sunto post voto, con molti elettori di destra indispettiti per l’ingiustificato entusiasmo ...