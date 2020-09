Verona-Roma, tiene banco il caso Diawara: le dimissioni di Longo e il giallo della Lega. Situazione e dettagli (Di martedì 22 settembre 2020) tiene banco il caso Diawara in casa giallorossa.Il pari a reti bianche tra Hellas Verona e Roma potrebbe non essere omologato in seguito ad un errore da parte del club capitolino: a norma di regolamento infatti, Amadou Diawara non sarebbe potuto scendere in campo nel match disputato allo stadio "Bentegodi". La ragione è molto semplice, in ossequio alle normative federali ogni club ad inizio stagione deve presentare una lista ufficiale composta da 25 giocatori cosiddetti over, a cui aggiungere un secondo elenco formato da un numero illimitato di calciatori under 22. Il centrocampista ex Napoli, invece, è stato inserito in questa seconda lista di giovani in organico non andando ad occupare uno slot riservato a tesserati la cui ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020)ilin casarossa.Il pari a reti bianche tra Hellaspotrebbe non essere omologato in seguito ad un errore da parte del club capitolino: a norma di regolamento infatti, Amadounon sarebbe potuto scendere in campo nel match disputato allo stadio "Bentegodi". La ragione è molto semplice, in ossequio alle normative federali ogni club ad inizio stagione deve presentare una lista ufficiale composta da 25 giocatori cosiddetti over, a cui aggiungere un secondo elenco formato da un numero illimitato di calciatori under 22. Il centrocampista ex Napoli, invece, è stato inserito in questa seconda lista di giovani in organico non andando ad occupare uno slot riservato a tesserati la cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Verona Roma Corriere di Verona: "Roma, pasticcio con le liste. L'Hellas vede i 3 punti" TUTTO mercato WEB Covid, 2 morti a Verona,

Roma, caso Diawara: si dimette il segretario. Attesa per il verdetto

L’errore nella lista compilata dalla Roma per la partita di sabato contro il Verona potrebbe costare la sconfitta a tavolino. Diawara è stato incluso tra gli “under 22”, pur essendo ormai fuori quota.

