Verona Roma, sconfitta a tavolino per i giallorossi (Di martedì 22 settembre 2020) Il Giudice Sportivo ha deciso che la Roma ha perso a tavolino il match contro il Verona dopo l’errore in distinta legato a Diawara Seguiranno aggiornamenti Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Il Giudice Sportivo ha deciso che laha perso ail match contro ildopo l’errore in distinta legato a Diawara Seguiranno aggiornamenti Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Roma, errore nella lista dei 25: forte rischio di sconfitta per 0-3 a tavolino contro il #Verona - Sport_Mediaset : +++ #Roma, rischio 0-3 a tavolino per errore nella lista dei giocatori contro il #Verona +++ #SportMediaset #VeronaRoma - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Rischio sconfitta a tavolino contro il Verona Schierato Diawara non iscritto in lista over 22… - rz8463 : RT @GiordanoSepi: #HellasVeronaRoma 0-0 Sostituzioni e tiro. Substitutions and shot. Daje @OfficialASRoma! - GiordanoSepi : #HellasVeronaRoma 0-0 Sostituzioni e tiro. Substitutions and shot. Daje @OfficialASRoma! -