Verona-Roma, multa per Juric: "Impartito disposizioni alla squadra nonostante la squalifica"

Nel tanto atteso dispositivo del Giudice Sportivo nel quale è stata ufficializzata la sconfitta a tavolino per 3-0 ai danni della Roma contro il Verona per il caso Diawara, spunta anche una multa piuttosto curiosa all'indirizzo di Ivan Juric (5.000 euro). Ha fatto discutere nell'immediato post partita l'atteggiamento del tecnico dell'Hellas che, nonostante la squalifica, grazie allo stadio deserto ha guidato la propria squadra direttamente dalla tribuna. Un episodio che non è passato di certo inosservato e che è stato prontamente punito dal Giudice Sportivo con una multa "per avere, in violazione dell'art 21 comma 9 CGS, in più occasioni durante l'incontro, impartito disposizioni alla squadra".

