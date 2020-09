Venezia, plebiscito per il centrodestra: Brugnaro rieletto sindaco al primo turno (Di martedì 22 settembre 2020) Più facile, avrebbe cantato Lucio Battisti, «è respirare». In effetti, è stata proprio senza pathos e senza storia la riconferma di Luigi Brugnaro a sindaco di Venezia. Niente ballottaggio, ovviamente, e neppure lo sfizio di un avvincente testa a testa deciso sul fil di lana. A metà scrutinio, il suo avversario Pier Paolo Baretta era già costretto ad ammettere la sconfitta: in 166 sezioni scrutinate su 257 totali racimolava solo il 28,98 per cento contro il 55,49 del sindaco uscente (e rientrante). Tramonta così, mestamente, l’assalto del governo al Doge Brugnaro. Baretta, infatti, è sottosegretario in carica. Brugnaro ha vinto con oltre il 55% dei voti Dopo aver riconosciuto la vittoria di Brugnaro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) Più facile, avrebbe cantato Lucio Battisti, «è respirare». In effetti, è stata proprio senza pathos e senza storia la riconferma di Luigidi. Niente ballottaggio, ovviamente, e neppure lo sfizio di un avvincente testa a testa deciso sul fil di lana. A metà scrutinio, il suo avversario Pier Paolo Baretta era già costretto ad ammettere la sconfitta: in 166 sezioni scrutinate su 257 totali racimolava solo il 28,98 per cento contro il 55,49 deluscente (e rientrante). Tramonta così, mestamente, l’assalto del governo al Doge. Baretta, infatti, è sottosegretario in carica.ha vinto con oltre il 55% dei voti Dopo aver riconosciuto la vittoria di...

