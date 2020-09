Venezia: Brugnaro, 'Stato qui è mancato, preoccupati per porto' (Di martedì 22 settembre 2020) Venezia Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Il cavallo di battaglia della nuova amministrazione di Venezia guidata da Luigi Brugnaro saranno "il rilancio della città e il lavoro, la sicurezza e il decoro". Il sindaco pone l'accento su porto Marghera, ad esempio: "Le bonifiche vanno fatte sul porto: ci hanno estromesso completamente dalla gestione del porto e delle acque della Laguna di Venezia, bisogna ripartire da qui, da dare prospettiva di lavoro a tutti. Ci sono persone che non prendono lo stipendio da febbraio". Secondo Brugnaro, "la città ha bisogno di riposte vere, qui lo Stato è mancato, è mancato in Veneto. Noi stiamo chiedendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020)Mestre, 22 set. (Adnkronos) - Il cavallo di battaglia della nuova amministrazione diguidata da Luigisaranno "il rilancio della città e il lavoro, la sicurezza e il decoro". Il sindaco pone l'accento suMarghera, ad esempio: "Le bonifiche vanno fatte sul: ci hanno estromesso completamente dalla gestione dele delle acque della Laguna di, bisogna ripartire da qui, da dare prospettiva di lavoro a tutti. Ci sono persone che non prendono lo stipendio da febbraio". Secondo, "la città ha bisogno di riposte vere, qui loin Veneto. Noi stiamo chiedendo ...

