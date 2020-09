Veneto, il virologo Crisanti: “Zaia? Ha stravinto per come ha gestito l’epidemia, quindi grazie a me. Ma io sono vicino al Pd” (Di martedì 22 settembre 2020) “L’intervista del professor Crisanti? Si commenta da sè”. Luca Zaia, il giorno dopo la vittoria, si permette di liquidare in quattro parole – senza rispondere – le dichiarazioni del virologo dell’Università di Padova che da Londra ha seguito i risultati delle elezioni. “I veneti hanno premiato Zaia per come ha gestito l’epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso”, ha detto Crisanti. E ha aggiunto: “In una situazione disastrosa il presidente mi ha dato retta seguendo l’evidenza scientifica. Se non fosse stato per me, Zaia avrebbe combinato un disastro. Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il merito e non ho potuto tacere. L’ho trovata una debolezza umana, ma non mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) “L’intervista del professor? Si commenta da sè”. Luca Zaia, il giorno dopo la vittoria, si permette di liquidare in quattro parole – senza rispondere – le dichiarazioni deldell’Università di Padova che da Londra ha seguito i risultati delle elezioni. “I veneti hanno premiato Zaia perhal’epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso”, ha detto. E ha aggiunto: “In una situazione disastrosa il presidente mi ha dato retta seguendo l’evidenza scientifica. Se non fosse stato per me, Zaia avrebbe combinato un disastro. Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il merito e non ho potuto tacere. L’ho trovata una debolezza umana, ma non mi ...

clikservernet : Veneto, il virologo Crisanti: “Zaia? Ha stravinto per come ha gestito l’epidemia, quindi grazie a me. Ma io sono vi… - Noovyis : (Veneto, il virologo Crisanti: “Zaia? Ha stravinto per come ha gestito l’epidemia, quindi grazie a me. Ma io sono v… - AFacciamorete : @Aldebaran_4 @Nonha_stata Condivido il Veneto si è salvato per merito di Crisanti. Purtroppo la maggioranza dei leg… - Leonida3002 : RT @ilgiornale: Il virologo padre del modello veneto: 'Proposta la candidatura da Pd e M5S, Magari quando andrò in pensione ci penserò...'… - DeTommasiRino : RT @Libero_official: Le surreali dichiarazioni di Andrea Crisanti, il virologo che si intesta la vittoria di Luca Zaia in #Veneto: 'Magari… -