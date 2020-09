Vanessa Scalera: età, altezza, peso, fidanzato collega dell’attrice di Imma Tataranni (Di martedì 22 settembre 2020) Vanessa Scalera è un’interprete teatrale, televisiva e cinematografica. La maggioranza collega il suo volto e la sua chioma riccia alla serie televisiva Imma Tataranni – Sostituto procuratore, nel ruolo dell’omonima e tenace protagonista. La fiction che narra le avventure del sostituto procuratore di Matera, in compagnia del braccio destro (appuntato) Ippazio Calogiuri, ha fortemente coinvolto il pubblico italiano nel 2019. Proprio per questo, la storia a puntate è stata riproposta in televisione nel 2020. I telespettatori, e gli appassionati del grande schermo, ricorderanno Vanessa Scalera anche per altri lavori: Mari del sud, Bella addormentata, Mia madre, Nome di nonna e non solo. L’attrice ha collaborato con personaggi ... Leggi su tuttivip (Di martedì 22 settembre 2020)è un’interprete teatrale, televisiva e cinematografica. La maggioranzail suo volto e la sua chioma riccia alla serie televisiva– Sostituto procuratore, nel ruolo dell’omonima e tenace protagonista. La fiction che narra le avventure del sostituto procuratore di Matera, in compagnia del braccio destro (appuntato) Ippazio Calogiuri, ha fortemente coinvolto il pubblico italiano nel 2019. Proprio per questo, la storia a puntate è stata riproposta in televisione nel 2020. I telespettatori, e gli appassionati del grande schermo, ricorderannoanche per altri lavori: Mari del sud, Bella addormentata, Mia madre, Nome di nonna e non solo. L’attrice ha collaborato con personaggi ...

