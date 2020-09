Valle d’Aosta, Lega al 24% senza maggioranza, feeling Pd e galassia autonomista (Di martedì 22 settembre 2020) La Valle d’Aosta si avvia a un’alleanza tra Progressisti (15,2%) – la lista con il Pd e altri pezzi di sinistra – e gli autonomisti, a partire dall’Union Valdôtaine (15,8%). La Lega nonostante il successo, è il primo partito con il 23,9%, potrebbe, infatti, non trovare una maggioranza per governare la Regione. Gli exit poll hanno azzeccato la crescita del Carroccio, ma non i risultati della galassia autonomista – salvo anche il più volte governatore Augusto Rollandin (6,3%) «sospeso» fino … Continua L'articolo Valle d’Aosta, Lega al 24% senza maggioranza, feeling Pd e galassia autonomista proviene da il ... Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 settembre 2020) Lad’Aosta si avvia a un’alleanza tra Progressisti (15,2%) – la lista con il Pd e altri pezzi di sinistra – e gli autonomisti, a partire dall’Union Valdôtaine (15,8%). Lanonostante il successo, è il primo partito con il 23,9%, potrebbe, infatti, non trovare unaper governare la Regione. Gli exit poll hanno azzeccato la crescita del Carroccio, ma non i risultati della– salvo anche il più volte governatore Augusto Rollandin (6,3%) «sospeso» fino … Continua L'articolod’Aosta,al 24%Pd eproviene da il ...

matteosalvinimi : Storica vittoria della Lega, primo partito in Valle d’Aosta con oltre 8 punti di vantaggio sui secondi arrivati e c… - LegaSalvini : VALLE D'AOSTA, BOOM LEGA: PRIMO PARTITO AL 20-24% - LegaSalvini : LEGA PRIMO PARTITO IN VALLE D'AOSTA! 15837 VOLTE GRAZIE!!! Un immenso grazie a tutti i valdostani che hanno credu… - CatenazzoG : RT @Italia: L’autunno è alle porte, vuoi conoscere i luoghi da non perdere per ammirare il foliage tra le montagne della Valle d’Aosta? Sco… - deli200 : @aureliomancuso @Ettore_Rosato ha affermato che hanno l’8,7% in Valle D’Aosta . -

