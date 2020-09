USA, accuse formali per New York, Portland e Seattle. Ecco come hanno consentito e incoraggiato violenze e la distruzione di proprietà (Di martedì 22 settembre 2020) L’identificazione è la risposta al memorandum presidenziale sulla revisione dei finanziamenti federali ai governi statali e locali che consentono l’anarchia, la violenza e la distruzione nelle città americane Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha oggi identificato le seguenti tre giurisdizioni che hanno consentito il persistere della violenza e la distruzione di proprietà e si sono rifiutate di adottare misure ragionevoli per contrastare le attività criminali: New York City; Portland, Oregon; e Seattle, Washington. Il Dipartimento di Giustizia sta continuando a lavorare per identificare le giurisdizioni che soddisfano i criteri stabiliti nel Memorandum del Presidente e aggiornerà periodicamente ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 22 settembre 2020) L’identificazione è la risposta al memorandum presidenziale sulla revisione dei finanziamenti federali ai governi statali e locali che consentono l’anarchia, la violenza e lanelle città americane Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha oggi identificato le seguenti tre giurisdizioni cheil persistere della violenza e ladi proprietà e si sono rifiutate di adottare misure ragionevoli per contrastare le attività criminali: NewCity;, Oregon; e, Washington. Il Dipartimento di Giustizia sta continuando a lavorare per identificare le giurisdizioni che soddisfano i criteri stabiliti nel Memorandum del Presidente e aggiornerà periodicamente ...

Ultime Notizie dalla rete : USA accuse Ambasciatore Usa accusa Cina: "Covid poteva essere contenuto" Adnkronos Lvmh e Tiffany, lo scontro davanti alla giustizia americana sarà a gennaio

La società di Bernard Arnault aveva ricevuto una lettera del ministro degli Esteri francese con la quale si chiede a Lvmh di rinviare l’acquisizione di Tiffany a dopo il 6 gennaio 2021 vista la minacc ...

Capitalismo assediato: tutti fermi, ci pensa lo Stato

I manager di un’azienda, ovviamente, non amano che essa sia contendibile: un’opa rappresenta un’accusa esplicita al modo in cui essi ... Lo stesso hanno fatto altri Paesi, anche se non tutti hanno ...

