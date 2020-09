Usa 2020, gli americani vogliono più sussidi per la crisi Covid. Il sondaggio Ft (Di martedì 22 settembre 2020) Cresce il pessimismo negli Stati Uniti sulle prospettive di ripresa economica post-coronavirus. Ad evidenziarlo è il sondaggio mensile condotto dal Financial Time in collaborazione con la fondazione Peter G. Peterson. Secondo l’analisi del quotidiano americano, per il 90% degli intervistati sarebbe necessario che il governo adottasse un nuovo pacchetto di misure a sostegno dell’economia. Il motivo potrebbe risiedere nella crescente preoccupazione per la situazione economia causata dalla pandemia. Il 42% degli americani, infatti, si dice più preoccupato dall’economia che dalla salute pubblica: un numero in crescita di 9 punti rispetto al mese precedente.Il dato può essere spiegato attraverso un miglioramento della percezione circa l’andamento del Covid che, va ricordato, solo negli Usa ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Cresce il pessimismo negli Stati Uniti sulle prospettive di ripresa economica post-coronavirus. Ad evidenziarlo è ilmensile condotto dal Financial Time in collaborazione con la fondazione Peter G. Peterson. Secondo l’analisi del quotidiano americano, per il 90% degli intervistati sarebbe necessario che il governo adottasse un nuovo pacchetto di misure a sostegno dell’economia. Il motivo potrebbe risiedere nella crescente preoccupazione per la situazione economia causata dalla pandemia. Il 42% degli, infatti, si dice più preoccupato dall’economia che dalla salute pubblica: un numero in crescita di 9 punti rispetto al mese precedente.Il dato può essere spiegato attraverso un miglioramento della percezione circa l’andamento delche, va ricordato, solo negli Usa ha ...

RobertoBurioni : Il 25 agosto parlavamo su Medical Facts di un matrimonio al chiuso senza precauzioni in Maine, causa di 57 contagi… - fattoquotidiano : Coronavirus, Madrid pronta al nuovo lockdown: restrizioni per 850mila persone. L’India verso il sorpasso degli Usa… - Agenzia_Italia : Secondo il Dipartimento Giustizia Usa New York è un focolaio di anarchia - 007Vincentxxx : RT @HuffPostItalia: Usa 2020, gli americani vogliono più sussidi per la crisi Covid. Il sondaggio Ft - HuffPostItalia : Usa 2020, gli americani vogliono più sussidi per la crisi Covid. Il sondaggio Ft -