Undici positivi in provincia di Salerno | intera famiglia a Scafati

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono dodici in totale i casi di cittadini residenti in comuni delladirisultati. C’è un intero nucleo dicomposto da cinque persone risultato positivo al Covid 19. Va aggiunto poi un residente ad Ascea, uno a Castel S.Lorenzo, uno a Cava de’ Tirreni, uno a Mercato S. Severino ed uno a Sapri. Infine altri due casi a Vietri sul Mare. In questo caso, si tratta fortunatamente di persone che già erano in quarantena da oltre 15 giorni. Tutti gli altri tamponi effettuati risultano negativi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.