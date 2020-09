Una Vita anticipazioni: RAMON crede che CARMEN sia incinta ma… (Di martedì 22 settembre 2020) Gigantesco equivoco nelle puntate italiane di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Per una serie di atteggiamenti contraddittori della novella moglie CARMEN Sanjurjo (Maria Blanco), RAMON Palacios (Juanma Navas) riterrà infatti erroneamente che la donna possa essere incinta.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 23 settembre 2020Le cose, ovviamente, non staranno così e tutto ciò avrà a che fare in realtà con la gravidanza di Lolita (Rebeca Alemany). Scopriamo dunque insieme quale sarà la vera ragione… Una Vita, news: Lolita e CARMEN, si accende lo scontro! In base a quanto trapelato dalle anticipazioni, tutto partirà quando RAMON ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 settembre 2020) Gigantesco equivoco nelle puntate italiane di Unain onda nelle prossime settimane su Canale 5. Per una serie di atteggiamenti contraddittori della novella moglieSanjurjo (Maria Blanco),Palacios (Juanma Navas) riterrà infatti erroneamente che la donna possa essere.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di mercoledì 23 settembre 2020Le cose, ovviamente, non staranno così e tutto ciò avrà a che fare in realtà con la gravidanza di Lolita (Rebeca Alemany). Scopriamo dunque insieme quale sarà la vera ragione… Una, news: Lolita e, si accende lo scontro! In base a quanto trapelato dalle, tutto partirà quando...

chetempochefa : “Sono stata fortunata nella vita. Sto con Raimondo dal 62, ma prima siamo stati fidanzati per 3 anni, quindi sono 5… - MinisteroSalute : L' #Alzheimer ad oggi non ha una cura, ma si può agire sui fattori di rischio che possono favorirla. È importante m… - matteosalvinimi : Lunga vita al Made in Italy, comprare e consumare italiano è anche una scelta politica a difesa dei nostri produtto… - pbrex668 : RT @bianca_cappa: Io ho poche certezze nella vita. Una è sicuramente le gru i mezzo ai coglioni ad ogni tramonto visto da casa. (Oggi scurr… - ArceneLega : RT @AlfioKrancic: Inutile spaccare il capello in quattro. La vittoria del sì è una 'botta de vita' per il M5S e gratifica unicamente per i… -