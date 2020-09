'Una ghirlanda di libri': a Cinisello Balsamo la prima fiera, gratis, dell'editoria indipendente (Di martedì 22 settembre 2020) Sabato 26 settembre verrà inaugurata, la prima edizione di Una ghirlanda di libri , fiera dell'editoria indipendente che continuerà anche domenica 27 settembre, presso le sale di Villa Casati Stampa a ... Leggi su milanotoday (Di martedì 22 settembre 2020) Sabato 26 settembre verrà inaugurata, laedizione di Unadiche continuerà anche domenica 27 settembre, presso le sale di Villa Casati Stampa a ...

Sabato 26 settembre verrà inaugurata, la prima edizione di Una Ghirlanda di Libri, fiera dell’editoria indipendente che continuerà anche domenica 27 settembre, presso le sale di Villa Casati Stampa a ...

L’idea prende vita grazie a 5 donne

