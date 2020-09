Un Posto al Sole, spoliler: Serena è incinta, ma di chi? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni. Serena è incinta, ma chi è il padre? Inizialmente siamo portati a pensare che sia Leonardo, ma sarà davvero così? Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. Scopriamo così che il test di Serena è un test di gravidanza, ma non solo. Scopriamo … Leggi su 2anews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unal, anticipazioni., maè il padre? Inizialmente siamo portati a pensare che sia Leonardo, ma sarà davvero così? Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Unal. Scopriamo così che il test diè un test di gravidanza, ma non solo. Scopriamo …

