UN POSTO AL SOLE, anticipazioni 28 settembre – 2 ottobre: SERENA incinta!

anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre 2020:

Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: HUMA, "trappola" per i genitori di SANEM

SERENA non può più rimandare il momento della verità con Leonardo e decide di affrontare l'uomo in modo diretto. Svelato il piano con la complicità di Lara ai danni di Marina e Fabrizio, Ferri è sempre più deciso a portare i Cantieri verso un punto di non ritorno. L'arrivo di Peluso al Vulcano per la registrazione della sua nuova trasmissione di cucina scatena l'ansia da prestazione di Patrizio. Dopo aver rivelato a Leonardo di essere incinta, SERENA è sempre ...

