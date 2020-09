Un posto al sole, anticipazioni 23 settembre: Serena stressata (Di martedì 22 settembre 2020) I problemi sentimentali rafforzeranno ancora di più l’amicizia tra Giulia e Serena a Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata in onda mercoledì 23 settembre, rivelano che la Cirillo in seguito all’esito dell’udienza di separazione, sarà distrutta e la Poggi le offrirà il suo sostegno nonostante anche lei non stia passando un buon momento, ma non basterà. Serena, infatti, sarà sempre più stressata dalla difficile separazione dal marito. Nel frattempo, Diego raccoglierà le testimonianze dei rider per aiutare Michele a realizzare la puntata del programma radiofonico. Infine, Patrizio costringerà Samuel a turni di lavoro massacranti, ma presto andrà incontro ad una ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 settembre 2020) I problemi sentimentali rafforzeranno ancora di più l’amicizia tra Giulia ea Unal. Lerelative alla puntata in onda mercoledì 23, rivelano che la Cirillo in seguito all’esito dell’udienza di separazione, sarà distrutta e la Poggi le offrirà il suo sostegno nonostante anche lei non stia passando un buon momento, ma non basterà., infatti, sarà sempre piùdalla difficile separazione dal marito. Nel frattempo, Diego raccoglierà le testimonianze dei rider per aiutare Michele a realizzare la puntata del programma radiofonico. Infine, Patrizio costringerà Samuel a turni di lavoro massacranti, ma presto andrà incontro ad una ...

DaddariosWho : RT @Andrea_DiCarlo: Sessione estiva di calciomercato che supera di slancio una settimana intera di “Un posto al sole”. Che bellezza - limitlessrem : E quando metterò la sigla di un posto al sole di sottofondo a questo video - zazoomblog : Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 22 settembre 2020 - #paradiso #delle #signore #posto - RespSocialeRai : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay -