Un muro tra Germania e Polonia per impedire il passaggio dei cinghiali | portatori della peste suina africana

Per contenere la diffusione della peste suina africana, innocua per l'uomo ma quasi sempre mortale per gli animali, lo stato tedesco di Brandeburgo ha annunciato che erigerà un muro permanente con la Polonia.

Per contenere la diffusione della Peste suina africana, innocua per l'uomo ma quasi sempre mortale per gli animali, lo stato tedesco di Brandeburgo ha annunciato che erigerà un muro permanente con la ...

