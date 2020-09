“Un mare di archeologia” Fiera archeologica Trieste 25-27 settembre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) In programma laboratori, presentazioni di libri, conferenze, esposizioni con ingresso gratuito in Piazza Unità, Museo Revoltella, sala Bazlen e Teatro romano. Tra le attività più interessanti e curiose, il conio di una moneta romana con tecniche 3D, un laboratorio sul flauto di Neanderthal, i combattimenti tra i gladiatori e un torneo di giochi da tavolo di età romana. Dal 25 al 27 settembre 2020 si terrà a Trieste, nell’abito di Trieste Next, la prima edizione della Fiera archeologica di Trieste “Un mare di archeologia”. L’evento, rivolto in particolare ai ragazzi e ai giovani, si propone di far conoscere la storia archeologica di Trieste puntando a ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 settembre 2020) In programma laboratori, presentazioni di libri, conferenze, esposizioni con ingresso gratuito in Piazza Unità, Museo Revoltella, sala Bazlen e Teatro romano. Tra le attività più interessanti e curiose, il conio di una moneta romana con tecniche 3D, un laboratorio sul flauto di Neanderthal, i combattimenti tra i gladiatori e un torneo di giochi da tavolo di età romana. Dal 25 al 27si terrà a, nell’abito diNext, la prima edizione delladi“Undi archeologia”. L’evento, rivolto in particolare ai ragazzi e ai giovani, si propone di far conoscere la storiadipuntando a ...

ItalianNavy : Il #CSMM amm. #CavoDragone visita i comandi della Sicilia orientale Prima tappa Stazione Elicotteri della… - carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - matteosalvinimi : Spettacolare Firenze! Ora in diretta con @SusannaCeccardi, i rappresentanti delle forze politiche e civiche che la… - galax64716705 : RT @ItalianNavy: Il #CSMM amm. #CavoDragone visita i comandi della Sicilia orientale Prima tappa Stazione Elicotteri della #MarinaMilitare… - Beniami85692140 : @simod87 @matteorenzi Ahahahahah che però è rimasto fermo nel XIV secolo ?? non meriti un altra risposta in quanto s… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un mare Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche