Ufficiale: Renate, dalla Fiorentina arriva Lakti (Di martedì 22 settembre 2020) Accordo tra Renate e Fiorentina per il prestito di Erald Lakti, centrocampista classe 2000. Il comunicato del club: “La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erald Lakti. Nato a Prato il 6 gennaio 2000, ma di origini albanesi (fa parte della Nazionale U20), è un centrocampista con spiccate doti difensive cresciuto nel vivaio del club gigliato Nella passata stagione il debutto in Serie C con il Gubbio, dove ha collezionato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia. Erald, che da oggi è ufficialmente a disposizione di mister Aimo Diana, resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2021. A lui va il nostro benvenuto ed un caloroso ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 settembre 2020) Accordo traper il prestito di Erald, centrocampista classe 2000. Il comunicato del club: “La società A.C.1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’ACFil diritto alle prestazioni sportive del calciatore Erald. Nato a Prato il 6 gennaio 2000, ma di origini albanesi (fa parte della Nazionale U20), è un centrocampista con spiccate doti difensive cresciuto nel vivaio del club gigliato Nella passata stagione il debutto in Serie C con il Gubbio, dove ha collezionato 25 presenze tra campionato e Coppa Italia. Erald, che da oggi è ufficialmente a disposizione di mister Aimo Diana, resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2021. A lui va il nostro benvenuto ed un caloroso ...

