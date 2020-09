UFFICIALE - Primavera, i convocati per la Coppa Italia (Di martedì 22 settembre 2020) Il Napoli Primavera debutterà domani in Coppa Italia sfidando l'Ascoli nel primo turno eliminatorio della competizione. L'incontro si disputerà allo Stadio "Piccolo" di Cercola alle ore 16. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Il Napolidebutterà domani insfidando l'Ascoli nel primo turno eliminatorio della competizione. L'incontro si disputerà allo Stadio "Piccolo" di Cercola alle ore 16.

tuttonapoli : UFFICIALE - Primavera, i convocati per la Coppa Italia - UniversoToro_ : ?? Ufficiale L'ex portiere della Primavera @lucalewiss ha firmato con il @newyorkredbulls . Buona fortuna per il tu… - SoloLecceIT : Col debutto di 'CHEVA' via alla stagione ufficiale: DOMANI LECCE-BENEVENTO 'Primavera' per la Coppa Italia… - MondoPrimavera : ??Triplo colpo in entrata per la #Sambenedettese? #Calciomercato - mirko_masella : RT @sportli26181512: #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 #maciariello UFFICIALE – Primavera, doppio colpo in uscita: Maciariello e… -