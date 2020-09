UFFICIALE – Lammers è un nuovo giocatore dell’Atalanta Il comunicato

CronacheTweet : #Lammers all'#Atalanta è ufficiale - SCalciomercato : ? L'@Atalanta_BC annuncia un gran colpo dall'Olanda. E' infatti ufficiale l'acquisto di Sam #Lammers ????, centravant… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Atalanta, arriva Lammers a titolo definitivo dal PSV Endhoven - Mattweet88 : RT @TMit_news: ???? Ufficiale: Sam #Lammers è dell'#Atalanta! ? #TMmercato #calciomercato - TMit_news : ???? Ufficiale: Sam #Lammers è dell'#Atalanta! ? #TMmercato #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Lammers

Calcio Atalanta

Il PSV si copre in attacco dove Lammers è in procinto di trasferirsi all’Atalanta. Con un comunicato ufficiale, il club olandese ha annunciato l’acquisto dal Guangzhou R&F dell’ex Palermo Eran Zahavi.Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha evidenziato le trattative più calde del momento attraverso il suo sito ufficiale: "Il Milan ha in programma nuovi contatti per il difensore del Celtic Kr ...