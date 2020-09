Ucciso dal padre a 11 anni, la madre: «Pensavo potesse fare del male solo a me» (Di martedì 22 settembre 2020) «Non mi sto rendendo conto di quello che è successo. Se avessi avuto qualche timore non lo avrei mai lasciato col padre. Dovevo andarlo a prendere nel pomeriggio». Iris Pezzetti, 44 anni, fatica a comprendere quello che è accaduto. Suo figlio Andrea, 11 anni, non c’è più. Lo ha ucciso suo padre Claudio Baima Poma, a Rivara, nel torinese, prima di togliersi a sua volta la vita. «Era un buon padre, non mi sarei aspettata nulla del genere». Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) «Non mi sto rendendo conto di quello che è successo. Se avessi avuto qualche timore non lo avrei mai lasciato col padre. Dovevo andarlo a prendere nel pomeriggio». Iris Pezzetti, 44 anni, fatica a comprendere quello che è accaduto. Suo figlio Andrea, 11 anni, non c’è più. Lo ha ucciso suo padre Claudio Baima Poma, a Rivara, nel torinese, prima di togliersi a sua volta la vita. «Era un buon padre, non mi sarei aspettata nulla del genere».

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso dal Maisto ucciso dal suo stesso clan: si era opposto al boss Marco Di Lauro Fanpage.it Uccisi arbitro di Serie B e la compagna, caccia all’assassino

A Lecce, la scorsa notte, c’è stato un duplice omicidio, in un condominio di via Montello. Un uomo e una donna sono stati accoltellati e i loro corpi sono stati l’uno sull’uscio di casa, l’altro all’i ...

Maisto ucciso dal suo stesso clan: si era opposto al boss Marco Di Lauro

e ucciso con diversi colpi di pistola, l'ultimo dei quali alla testa. Gli arresti sono stati eseguiti oggi dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, in esecuzione di una ordinanza di ...

e ucciso con diversi colpi di pistola, l'ultimo dei quali alla testa. Gli arresti sono stati eseguiti oggi dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, in esecuzione di una ordinanza di ...