Tutti gli ospiti della compilation di Vodafone Battiti Live il 22 settembre da Alessandra Amoroso ed Ermal Meta a Irama (Di martedì 22 settembre 2020) Sono ufficiali gli ospiti della compilation di Vodafone Battiti Live, che andrà in onda il 22 settembre in prima serata. Non si tratta di una serata inedita ma di una raccolta delle esibizioni che si sono tenute nel corso dell’ultima edizione della manifestazione che è stata riproposta nel rispetto delle normative anti-Covid. Alla conduzione della serata ci saranno ancora Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che introdurranno Tutti gli artisti presenti nella serata del 22 settembre. La location è quella del Castello Aragonese di Otranto, dove è stato allestito il main stage della manifestazione. Tra i nomi che compariranno sul palco di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Sono ufficiali glidi, che andrà in onda il 22in prima serata. Non si tratta di una serata inedita ma di una raccolta delle esibizioni che si sono tenute nel corso dell’ultima edizionemanifestazione che è stata riproposta nel rispetto delle normative anti-Covid. Alla conduzioneserata ci saranno ancora Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che introdurrannogli artisti presenti nella serata del 22. La location è quella del Castello Aragonese di Otranto, dove è stato allestito il main stagemanifestazione. Tra i nomi che compariranno sul palco di ...

pisto_gol : Lo scorso anno, alla 1^ giornata, in Fiorentina-Napoli fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-ar… - F_DUva : Ce l'abbiamo fatta! Il #TaglioParlamentari è una vittoria di tutti noi cittadini. Grazie a @luigidimaio per l'impeg… - GianlucaVasto : Mentre tanti Paesi chiudono nuovamente, gli italiani stanno esercitando il diritto di voto. Un'altra bella 'lezion… - AScarfogliero : @CorEMamm Per me sono ancora tutti vivi, basta trovare le persone giuste.Anche se i tempi sono cambiati il corteggi… - DiegoGiannins : @grotondi @berlusconi @forza_italia O forse sanno che 'il creatore' non può fare altri danni all'italia quindi ades… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli Manduria scompare dal Consiglio regionale: i nomi di tutti gli eletti La Voce di Manduria Coronavirus. Pa di Trento approva il piano di riorganizzazione della rete assistenziale territoriale

Spesa stimata di oltre 13.7 milioni di euro. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato di una sessantina fra infermieri, medici e altro personale. In cantiere anche la realizzazione del sistema di a ...

Vaccino antinfluenzale, In Emilia-Romagna la campagna parte in anticipo: al via lunedì 12 ottobre

Vaccino gratuito già dai 60 anni. Acquistati 1,2 milioni di dosi, il 20% in più rispetto allo scorso anno; un altro 20% si potrà aggiungere in caso di bisogno. Si punta a raggiungere una maggiore cope ...

Spesa stimata di oltre 13.7 milioni di euro. Prevista l’assunzione a tempo indeterminato di una sessantina fra infermieri, medici e altro personale. In cantiere anche la realizzazione del sistema di a ...Vaccino gratuito già dai 60 anni. Acquistati 1,2 milioni di dosi, il 20% in più rispetto allo scorso anno; un altro 20% si potrà aggiungere in caso di bisogno. Si punta a raggiungere una maggiore cope ...