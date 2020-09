Tumori Gastrointestinali | le Associazioni dei pazienti lanciano la “Carta dei Diritti”

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos Salute) - Colpiscono ogni anno circa 80.000 persone, rientrano tra le prime 5 cause di morte per tumore in Italia, sono spesso diagnosticati già in fase avanzata: eppure i(le neoplasie di stomaco, colon-retto e pancreas) non hanno ancora trovato nel Servizio sanitario nazionale "una risposta che possa assicurare aiuna presa in carico e un supporto adeguati e omogenei sul territorio e in tutte le fasi della malattia. Chi convive con queste neoplasie deve spesso fare i conti con ritardi e tempi lunghi dell'iter diagnostico, disomogeneità nella presenza delle strutture di eccellenza, carenza della continuità assistenziale, che penalizza in particolare iin fase più avanzata". Lo segnala in una nota la Favo - Federazione ...