Trump | “Covid non colpisce i giovani” Bufera sui social 

Trump alle prese con una nuova fake news: "Sappiamo che il Covid-19 colpisce le persone anziane" Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è al centro delle polemiche sui social per le dichiarazioni shock nel corso di un comizio a Swanton. Il Presidente statunitense infatti continua a riportare fake news, nel suo comizio in Ohio infatti ha dichiarato che il Covid-19 non colpisce i giovani. "Ora sappiamo che colpisce le persone anziane . Anziani con problemi di cuore e altri problemi. Se hanno altri problemi, questo è ciò che colpisce veramente. Questo è tutto." Ha dichiarato Trump difronte a centinaia di persone. "In alcuni Stati nessuno è giovane." – ha continuato il ...

