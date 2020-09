Trump all’Onu torna all’attacco: «La Cina ha infettato il mondo». Negli Usa i morti superano quota 200 mila (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel mondo: ultime notizie del 22 settembreClima da Guerra Fredda alle Nazioni Unite dove Donald Trump ha usato il suo intervento di apertura per attaccare la Cina. Con il numero di decessi per Covid che supera quota 200mila nel Paese, il presidente americano è tornato a inveire contro il “virus cinese”, come ama chiamarlo, giocando con l’idea che dietro all’epidemia globale ci sia un piano occulto per infettare mondo. L’attacco alla Cina su virus e ambiente Oggi, durante il suo breve discorso, durato meno dei 15 minuti di cui dispongono tutti i leader che intervengono all’Assemblea delle Nazioni Unite, Trump lo ha ribadito senza tanti giri di parole. «Dobbiamo ... Leggi su open.online (Di martedì 22 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel: ultime notizie del 22 settembreClima da Guerra Fredda alle Nazioni Unite dove Donaldha usato il suo intervento di apertura per attaccare la. Con il numero di decessi per Covid che supera200nel Paese, il presidente americano èto a inveire contro il “virus cinese”, come ama chiamarlo, giocando con l’idea che dietro all’epidemia globale ci sia un piano occulto per infettare. L’attacco allasu virus e ambiente Oggi, durante il suo breve discorso, durato meno dei 15 minuti di cui dispongono tutti i leader che intervengono all’Assemblea delle Nazioni Unite,lo ha ribadito senza tanti giri di parole. «Dobbiamo ...

HuffPostItalia : Donald Trump all'Onu attacca la Cina: 'Ha voluto infettare il mondo' - Adnkronos : #Trump all'Onu: '#Cina tenne confini aperti per infettare il mondo' - repubblica : Trump all'Onu: 'La Cina sia ritenuta responsabile per il coronavirus'. Xi: 'Accuse infondate' [aggiornamento delle… - AuricchioAurora : RT @AleLepri: La #Cina, oltre a dare le stecche ai #5S, ha di fatto #Infettato il mondo intero! L'attacco di ?@realDonaldTrump? all'#ONU h… - alteaxz : RT @Adnkronos: #Trump all'Onu: '#Cina tenne confini aperti per infettare il mondo' -

Ultime Notizie dalla rete : Trump all’Onu Los Angeles, agguato a 2 vicesceriffi Gli attivisti: «Speriamo che muoiano» Corriere della Sera